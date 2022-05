La deputata Calabria (Fi): "Roma invasa dai cinghiali, ormai è pericoloso camminare per strada"

globalist

10 Maggio 2022 - 16.55

La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria ha denunciato che “sono sempre più frequenti le segnalazioni della presenza di cinghiali, veri e propri padroni della città, nel centro urbano di Roma: nei quartieri Trionfale e Balduina è ormai pericoloso anche camminare per strada. È l’ennesima, grave spia del degrado che affligge la Capitale, con rischi significativi per l’incolumità e la salute dei cittadini e con preoccupanti ripercussioni nel momento in cui ci affacciamo alla stagione turistica”.

“Servono interventi urgenti per contrastare il degrado e l’incuria che a Roma, purtroppo, regnano incontrastati da tempo. Così come si rende sempre più urgente completare il ciclo rifiuti attraverso la realizzazione di quegli impianti a cui i grillini continuano a opporsi, incuranti delle necessità dei romani e di Roma”, conclude.