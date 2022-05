Roma, donna 44enne aggredita da 8 cinghiali: è grave

globalist

2 Maggio 2022 - 14.28

Aggressione da parte di 8 cinghiali ad una donna romana di 44 anni, colpita e spinta, quasi al centro di Roma. È accaduto poco dopo la mezzanotte in via Anneo Lucano, alla Balduina, un quartiere nord della Capitale. La donna camminava sul marciapiede insieme al suo cane quando è stata sorpresa e aggredita da una piccola mandria di ungulati.

È riuscita a scappare, rimanendo ferita in modo non grave, e ha denunciato l’accaduto al locale comando dei carabinieri. Secondo quanto riporta Il Messaggero, i militari hanno effettuato una verifica nella zona, ma non hanno trovato tracce evidenti degli animali. Le indagini sono in corso. Anche il cane è rimasto illeso.