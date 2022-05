Coronavirus, i dati di venerdì 6 maggio: 43.947 nuovi casi e 125 morti

globalist

6 Maggio 2022 - 19.08

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 43.947 nuovi casi di coronavirus a fronte di 302.406 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 48.255 con 327.178 test). I morti sono stati 125 (contro i 138 di giovedì). I guariti sono 62.978. In terapia intensiva sono ricoverati 363 pazienti (-6). Tasso di positività al 14,5% (in calo dello 0,2%).

Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti ordinari, dove ci sono 9.164 malati di Covid, cioè 220 in meno rispetto a giovedì. Il numero degli attualmente positivi è diminuito di 18.739 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.146.385, secondo i dati del ministero della Salute. I morti salgono a 164.304, i dimessi e guariti sono 15.416.301, cioè 62.978 in più. Scende leggermente il tasso di positività: siamo al 14,5%, lo 0,2% rispetto a giovedì.