Coronavirus, i dati di martedì 26 aprile 2022: 29.575 nuovi casi e 146 morti

26 Aprile 2022 - 19.20

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 29.575 nuovi casi di coronavirus a fronte di 182.675 tamponi processati. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui si contano altri 146 morti. Il tasso di positività scende al 16,2% (rispetto al 17,9% di lunedì). I guariti odierni sono 37.462. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+278) mentre calano le terapie intensive (-7).

In Italia sono 409 i pazienti ricoverati in terapia intensiva gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.328. Sono 1.234.976 le persone attualmente positive al Covid, 7.624 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.191.323 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.927. I dimessi e i guariti sono 14.793.420.