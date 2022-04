Covid, i nuovi casi delle ultime 24 ore: contagiati, morti e guariti

globalist

25 Aprile 2022 - 17.42

Sono 24.878 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 138.803 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con 93 morti. Il tasso di positività sale al 17,9% (rispetto al 17,2% di domenica). In terapia intensiva il saldo tra entrate e uscite è pari a zero. I ricoverati nei reparti ordinari sono +155. I guariti odierni sono 26.738.

Sono 1.242.600 le persone attualmente positive al Covid, 1.549 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.161.339 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.781. I dimessi e i guariti sono 14.755.958, con un incremento di 26.738 rispetto a ieri. Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, i ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.050.