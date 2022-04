In centinaia alla marcia per la pace Perugia-Assisi: "Fermate la guerra, è una follia"

globalist

24 Aprile 2022 - 10.52

Preroll

Un minuto di silenzio per le vittime di Mariupol ha aperto la marcia per la pace straordinaria Perugia-Assisi dedicata all’Ucraina: sono centinaia le persone presenti, con bandiere della pace e non di partiti politici. “Fermatevi! La guerra è una follia” è il titolo di questa edizione, alla quale hanno aderito centinaia fra associazioni, istituzioni, sindacati, realtà pubbliche e private e oltre 300 città.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non dobbiamo rompere i ponti con nessuno – ha detto Flavio Lotti, il coordinatore del comitato organizzatore, nel suo intervento – ma dobbiamo lavorare anche durante la guerra per costruire la pace. Non ci sono nemici, non abbiamo nemici, l’unico nemico è la guerra e tutti quelli che la alimentano, anche con la vendita delle armi. Oggi siamo qui a dire che c’è un altro modo di aiutare il popolo ucraino ed è quello di togliere la parola alle armi e darla alla politica. Noi siamo qui per riprendere e rilanciare il grido di dolore di tutte le vittime delle guerre, in tutte le parti del mondo”.