Coronavirus, i dati di giovedì 21 aprile 2022: 75.020 nuovi contagi e 166 morti

21 Aprile 2022 - 18.50

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 75.020 nuovi contagi da Covid a fronte di 446.180 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. I morti sono invece 166.

Il tasso di positività è al 16,8%, in aumento rispetto al 16,3% di ieri. Salgono a 415 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.231, ovvero 24 in più rispetto a ieri.

Sempre secondo i dati del ministero, ammontano a 1.222.813 le persone attualmente positive al Covid, 15.913 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.934.437 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.264. I dimessi e i guariti sono 14.549.360, con un incremento di 59.916 rispetto a ieri.