Coronavirus, i dati di domenica 17 aprile: 51.993 nuovi casi di Covid e 85 decessi

17 Aprile 2022 - 17.17

In Italia ci sono 51.993 nuovi casi di coronavirus a fronte di 334.224 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 63.815 con 424.482 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 85 decessi (contro i 133 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 161.687. In terapia intensiva sono ricoverati 403 pazienti (-8) mentre i guariti sono 47.468. Tasso di positività al 15,6%.

I dati – Il tasso di positività è il leggero rialzo rispetto al 15% del giorno precedente. Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.758, cioè 120 in meno. In isolamento domiciliare ci sono 1.215.877 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono 1.226.038.

Vaccini – Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 19mila dosi (mille prime + duemila seconde + 12mila terze + 4mila quarte), per un totale di 136,4 milioni. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 25mila dosi al giorno (mille prime + tremila seconde + 18mila terze + 4mila quarte). A questo ritmo l’80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra 12 mesi e 27 giorni (il 9 maggio 2023).