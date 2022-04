Sabato Santo, Papa Ratzinger compie 95 anni: gli auguri di Bergoglio e le sue origini

globalist

16 Aprile 2022 - 12.02

Il Sabato Santo, quest’anno è coinciso con il compleanno di Joseph Ratzinger, che proprio oggi compie 95 anni. Benedetto XVI, Papa emerito da quando ha lasciato il soglio pontificio, è nato a Marktl am Inn, in Germania, il 16 aprile 1927 e anche allora era la vigilia di Pasqua. Gli auguri di papa Francesco sono arrivati in anticipo, prima del Triduo pasquale. Bergoglio, poco dopo le 18 del 13 aprile, si è recato al monastero Mater Ecclesiae, il monastero nel cuore dei Giardini Vaticani dove il papa emerito vive dal maggio 2013, per portargli i suoi auguri per le celebrazioni di pasqua e per il compleanno.

Hanno avuto una breve e affettuosa conversazione e hanno pregato insieme, come ha riferito la sala stampa vaticana in una nota. Benedetto XVI fu eletto papa il 19 aprile 2005, 265mo successore di Pietro. Ritiratosi dal soglio pontificio nel 2013, Ratzinger trascorre le sue giornate tra preghiera, musica e lettura, assistito dal segretario particolare, monsignor Georg Gänswein, e un gruppo di Memores Domini.