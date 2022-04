Coronavirus, i dati di sabato 16 aprile: 61.986 nuovi contagi Covid

globalist

16 Aprile 2022 - 17.18

Covid, sono 63.815 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 424.482 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività si attesta al 15%, in calo rispetto al 15,5% di venerdì. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 133. Calano di 8 unità le terapie intensive, mentre sono 102 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 61.986.

I numeri

Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.878, cioè102 in meno rispetto a ieri. Sono 1.221.338 le persone attualmente positive al Covid, 2.414 in più nelle ultime 24 ore.