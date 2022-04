Coronavirus, i dati di domenica 10 aprile: 53.253 nuovi casi Covid e altri 90 morti

globalist

10 Aprile 2022 - 19.09

Nelle ultime 24 ore, l’Italia registra 53.253 nuovi casi di Covid a fronte di 352.265 tamponi (il giorno precedente erano stati 63.992 con 438.449 test).

Lo riporta il bollettino del 10 aprile diffuso dal ministero della Salute, secondo cui i morti sono 90 (sabato erano stati 112). I dimessi e i guariti sono 45.139. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 3 e le nuove ospedalizzazioni 15. Il tasso di positività si attesta al 15,1%.

Sono 1.246.556 le persone attualmente positive al Covid, 8.691 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.292.048 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.748. I dimessi e i guariti sono 13.884.744, con un incremento di 45.139 rispetto a sabato.

Tasso al 15,1%, +3 pazienti in terapia intensiva

Sono 352.265 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 438.449. Il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 14,6% del giorno precedente. Sono 465 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più rispetto nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.038, ovvero +15 su sabato.