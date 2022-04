Processo Open Arms, la difesa di Salvini: "I migranti stavano bene, potevano andare in Spagna"

globalist

8 Aprile 2022 - 14.52

In seguito alle testimonianze di Vincenzo Asaro, medico di Agrigento che ha deposto al processo Open Arms a Salvini per il presunto sequestro di persona dei migranti a bordo della nave Open Arms nell’agosto del 2019, l’avvocata difensore di Salvini Giulia Bongiorno ha dichiarato in una nota: “Nessun migrante a bordo della Open Arms era stato ricoverato una volta ricevuto il via libera allo sbarco in Sicilia, le loro condizioni erano infatti ‘discrete’ tanto che non era possibile escludere l’eventualità di un ulteriore viaggio verso la Spagna”.

“Va rimarcato che la Open Arms – si legge nella nota – aveva rifiutato di sbarcare 39 persone a Malta e che i governi di Madrid e Roma avevano già dato disponibilità per mettere a disposizione navi alternative per facilitare la navigazione verso la Spagna”. Salvini è difeso dall’avvocato Giulia Bongiorno.