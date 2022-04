Covid, i dati di giovedì 7 aprile: 69.596 nuovi casi e altri 149 morti

globalist

7 Aprile 2022 - 21.39

Sono 69.596 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 469.803 tamponi eseguiti.

Il tasso di positività si attesta 14,8%, in lieve calo rispetto al 15% di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 149, contro i 150 del giorno prima. Aumentano di 5 unità le terapie intensive, mentre sono 86 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 91.204.

Nel dettaglio, sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 10.078 quelli entrati nei reparti ordinari. Ammontano invece a 1.253.056 le persone attualmente positive al Covid, 20.801 in meno nelle ultime 24 ore.

In totale sono 15.106.066 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 160.402. I dimessi e i guariti totali sono invece 13.692.608.





