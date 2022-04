Ilaria Cucchi: "E' una sconfitta per tutti, ma hanno vinto verità e giustizia"

globalist

6 Aprile 2022 - 14.25

All’indomani della sentenza di condanna a 12 anni per i due carabinieri colpevoli dell’omicidio di Stefano Cucchi, sua sorella Ilaria ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5, commentando la sentenza e raccontando le sue sensazioni.

“Sono ancora frastornata. Oltre dodici anni di vita sono tanti. La mia vita è cambiata per sempre, è stata stravolta. Ho dovuto prendere decisioni che mai avrei pensato, ma lo rifarei altre diecimila volte”, ha detto Ilaria Cucchi. “La cosa che mi sento di dire è che ne usciamo tutti sconfitti. Sicuramente è un grande momento, perché hanno vinto la verità e la giustizia, ma il prezzo che ho pagato io e che hanno pagato i miei genitori è stato troppo alto, e su questo invito tutti a riflettere. In questi anni ho capito che ho la capacità di non arrendermi mai. Quando si sa di essere nel giusto, quando non si accettano le ingiustizie e le ipocrisie bisogna andare avanti con tutte le proprie forze. A volte è veramente faticoso, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Ilaria Cucchi ha poi spiegato: “Diciamo che ho imparato che alla fine la giustizia è fatta dalle persone. Per gran parte di questi anni mi sono purtroppo scontrata contro istituzioni ostili. Poi c’è stata la svolta nel momento in cui doveva essere la pietra tombale della nostra vicenda, ovvero la sentenza d’appello del primo processo, quello che io definisco sbagliato dove venivano assolti tutti dopo tanti anni per insufficienza di prove”, ha raccontato la Cucchi.