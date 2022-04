Il medico no-vax: "La 'Z' simbolo di vittoria, la useremo per le nostre lotte"

globalist

4 Aprile 2022 - 18.54

Dario Miedico, il medico No vax di 82 anni finito sotto accusa per le posizioni critiche espresse verso le vaccinazioni e radiato dall’Ordine dei medici di Milano nel 2017, sulla presenza alla manifestazione No Vax di Modena della ‘Z’ simbolo dell’invasione russa in Ucraina si è così espresso:

“Non so molto su questa Z ed il suo significato, e non so neanche in che senso e modo sia stata utilizzata alla manifestazione di Modena. Posso dire che se dovesse avere un significato politico, tipo una svastica o roba del genere allora me ne allontano in maniera molto forte”.

“Se invece” continua, “questa Z rappresenta, come sembra, un simbolo di vittoria allora penso che dovrebbero usarla tutti quelli che credono in qualcosa e che si battono per ottenere ciò in cui credono. Forse la utilizzerò quando riuscirò a far abrogare l’ordine dei medici”.

“Vorrei poi chiarire ancora una volta, anche perché il movimento ‘SìAmo’ di cui sono vice presidente, si presenterà alle prossime elezioni amministrative in diverse parti d’Italia, che non sono ‘no vax’ ma sono contro gli obblighi vaccinali, perché ritengo che ognuno debba fare le scelte che ritiene più opportune per quanto riguarda la propria salute”, ha concludo Miedico.