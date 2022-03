Coronavirus, i dati di giovedì 24 marzo 2022: 81.811 nuovi casi di Covid-19 e 182 morti

globalist

24 Marzo 2022 - 17.55

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 81.811 nuovi casi di Coronavirus in Italia, circa duemila in più di quelli conteggiati giovedì di una settimana fa. I morti sono 182, 30 in più rispetto a ieri (152). Il tasso di positività guadagna due decimali e torna al 15%.

Nelle terapie intensive ci sono 19 ricoverati in meno ma nei reparti di medicina 90 in più. L’occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di `area non critica´ da parte di pazienti Covid è ferma al 14%.

Per la seconda settimana consecutiva si registra un netto incremento dei nuovi casi di Covid-19. Dal 16 al 22 marzo sono stati oltre mezzo milione, passando dai 379.792 della settimana precedente a 502.773, con un aumento del 32,4%. I contagi corrono in particolare nel Sud Italia, dove sono cresciuti del 42,2%; mentre il nord ovest, il nord est e il centro si attestano intorno al 30% e le isole al 17,7%.

Dal 16 al 22 marzo registra, invece, una lieve diminuzione dei decessi: sono stati 924 a fronte dei 976 della settimana precedente, pari a -5,3%.