Coronavirus, i dati di mercoledì 23 marzo: nuovi contagi da Covid-19, ricoveri e morti

23 Marzo 2022 - 18.04

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 76.260 nuovi casi di coronavirus a fronte di 513.744 tamponi effettuati (il giorno prima l’incremento era stato di 96.365 con 641.896 test). Segnalati altri 153 decessi (contro i 197 di martedì).

In aumento le terapie intensive (+11), in calo i ricoveri negli altri reparti Covid (-30). Il tasso di positività si attesta al 14,8%, in calo dello 0,2% rispetto al giorno precedente. I guariti odierni sono 51.922.

Sono 1.226.890 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 26.283 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.070.450 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.254.