Coronavirus, i dati dell'Emilia Romagna: i nuovi casi di Covid-19, i morti e i guariti

19 Marzo 2022 - 18.22

In Emilia-Romagna si registrano oggi 3.904 nuovi casi di Coronavirus su oltre 20.000 tamponi eseguiti (10.153 molecolari e 9.893 antigenici). In tutta la regione ci sono stati cinque decessi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,5%. Oltre 2.100 i guariti, mentre risultano in calo i ricoveri in terapia intensiva (-1) e negli altri reparti Covid (-98). Il 97,6% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media dei nuovi positivi è di 41,8 anni. Intanto è stato raggiunto il 93,8% di copertura della vaccinazione con ciclo completo per gli over 12, con 2.715.203 di terze dosi.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 51 (-1 rispetto a ieri, -1,9%), l’età media è di 65,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 867 (-98 rispetto a ieri, -10,2%), età media 74,6 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono tre a Piacenza (+1 rispetto a ieri), uno a Parma (-1), cinque a Reggio Emilia, quattro a Modena , 18 a Bologna (+1), sei a Ferrara, sei a Ravenna (+1), uno a Cesena (-1) e sette a Rimini. Nessun ricoverato in terapia intensiva a Imola (-1) e Forlì (-1).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.018 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 254.965), seguita da Modena (572 su 191.280) e Reggio Emilia (451 su 136.017). Poi, Ravenna (346 su 113.684), Parma (311 su 100.728) e Ferrara (300 su 84.991), Rimini (255 su 121.032), Cesena (185 su 69.740), Forlì (168 su 58.315) e Piacenza (162 su 66.473). Infine, il Circondario Imolese con 136 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 38.164.

Dei cinque decessi registrati oggi, due sono avvenuti in provincia di Reggio Emilia (una donna di 72 anni e un uomo di 82 anni), due in provincia di Bologna (una donna di 93 anni e un uomo di 74), uno in provincia di Ravenna (un uomo di 77 anni). Nessun decesso a Piacenza, Parma, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese. Dall’inizio della pandemia, il Covid ha fatto 16.143 vittime in regione, su 1.235.389 casi di positività.