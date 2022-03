Coronavirus, i dati della Calabria: i nuovi casi di Covid-19, i morti e i guariti

globalist

19 Marzo 2022 - 18.25

Resta stabile ma sempre su valori alti il dato dei contagi in Calabria: sono 2.920 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore con quasi 14 mila tamponi eseguiti e il tasso di positività in calo al 20,94%, era al 22,43. Due i decessi che portano il totale delle vittime a 2.218. Sei ricoveri in più nei reparti ordinari di cura (365), uno in meno nelle terapie intensive (14). I guariti sono 197.487 (+1.131) mentre gli attualmente positivi ammontano a 62.301 (+1.787) e quelli in isolamento 61.922 (+1.782).

In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.505.401. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 262.006.