Coronavirus, i dati di martedì 10 maggio: 56.015 nuovi casi e 158 morti

globalist

10 Maggio 2022 - 18.34

Preroll

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 56.015 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 371.221 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 17.155. Le vittime sono invece 158, rispetto a ieri 74 in più.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il tasso di positività è al 15%, in aumento rispetto al 13,5% di ieri. Sono 358 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.579, ovvero 156 in meno rispetto a ieri.

Middle placement Mobile

Risale di un punto in 24 ore, tornando al 14%, la percentuale di posti letto nei reparti di ‘area non critica‘ occupati da pazienti con Covid-19 in Italia. Restano 4 le regioni che superano la soglia del 20%: Umbria (31%), Basilicata (26%), Calabria (23%), Abruzzo (23%).

Dynamic 1

È ferma, invece, al 4%, nelle ultime 24 ore in Italia, l‘occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 24%) da parte di pazienti con virus.