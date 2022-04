Coronavirus, i dati di mercoledì 27 aprile 2022: 29.575 nuovi casi e 186 morti

globalist

27 Aprile 2022 - 18.51

Preroll

Sono 87.940 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 29.575 contagi riscontrati ieri e con tasso di positività in calo. Questo è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 27 aprile. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 16.279.754.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I decessi per Covid sono stati 186 nell’ultima giornata per un totale di 163.113 vittime. Nelle ultime ore sono stati effettuati 554.526 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 15,9% (-0,3%). I casi attuali sono 1.234.676, i guariti invece sono in totale 4.881.965.