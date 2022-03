Coronavirus, i dati Covid in Italia: 72.568 nuovi casi di Covid-19

globalist

16 Marzo 2022 - 19.40



In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 72.568 nuovi casi di Covid a fronte di 490.711 tamponi (martedì erano stati 85.288 su 587.015 test). Lo riporta il bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 137 (il giorno precedente erano state 180).

Continuano a scendere le terapie intensive (-25) e i ricoveri (-63). I dimessi/guariti sono 55.967. Il tasso di positività è in lieve rialzo al 14,8% (rispetto al 14,5% di ieri). Sono 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In isolamento domiciliare ci sono 1.045.280 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.054.280.