Meteo, l'anticiclone porterà un po' di primavera

14 Marzo 2022 - 09.44

L’anticiclone africano dall’Algeria salirà prepotentemente verso il bacino del Mediterraneo investendo in pieno anche l’Italia.

Lo comunica il sito ‘www.iLMeteo.it’ sottolineando che le conseguenze non si faranno aspettare: temperature in graduale, ma costante aumento da martedì 15 marzo con punte fino a 18 C in pianura padana (Milano e Bologna), ma anche fino a 22-23 C sulle valli del Trentino Alto Adige, mentre 15-17 C si registreranno facilmente anche al centrosud, come a Roma, Napoli, Bari, Palermo e fino a 20-21 C in Sardegna.

L’alta pressione sub-tropicale non porterà soltanto un breve assaggio di primavera, ma i venti caldi provenienti direttamente dal deserto del Sahara trasporteranno anche grosse quantità di sabbia.