Gas, Cingolani: “Fissare un prezzo massimo a livello europeo, per disinnescare la colossale truffa”

12 Marzo 2022 - 12.58

Il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani ha parlato a SkyTg24 delle soluzioni da apportare per mitigare gli effetti della crisi dovuta alla guerra in Ucraina, soprattutto per quanto riguarda il prezzo del gas. Secondo Cingolani, mettere un tetto al costo massimo del gas servirebbe a disinnescare “la colossale truffa” che il nervosismo dei mercati internazionali sta operando ai danni di imprese e cittadini quadruplicando il prezzo di carburanti, a partire dal gas, che la Russia continua regolarmente a fornirci anche nel corso della guerra in Ucraina.

“Non esiste un motivo perchè il prezzo del gas aumenti: in questi giorni anzi affluisce abbondantemente da tutti gasdotti compresi quelli russi in misura anche maggiore di anni fa; solo che rispetto a tempo fa costa di più perchè c’è nervosismo sul mercato”, spiega.

“Se mettiamo un price cap europeo questa cosa non può succedere più: cominciamo con il bloccare i costi dell’energia che stanno crescendo in maniera assolutamente scollegata dalla realtà dei fatti perchè il costo di estrazione del gas è sempre lo stesso e non esiste un motivo per venderlo a 10 volte più. Se dunque mettiamo un cap e interveniamo urgentemente blocchiamo questa spirale speculativa”.

Rivedere le accise? “Anche su questo si dovrebbe ragionare anche se le accise servono a far funzionare lo Stato. Noi comunque faremo la nostra parte ma si tratta di una colossale truffa che arriva dal nervosismo del mercato a spese delle imprese e dei cittadini”, prosegue Cingolani.