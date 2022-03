Guerra in Ucraina e caro energia, Zingaretti: "La Regione Lazio spegnerà i riscaldamenti per due ore al giorno"

globalist

11 Marzo 2022 - 17.09

Preroll

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato che la Regione spegnerà il riscaldamento nelle sue sedi per almeno due ore al giorno, in linea con la politica di risparmio energetico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ciò ha due obiettivi: sia dare l’esempio (c’era già stato un appello alla popolazione, nei giorni precedenti, perché cercassero di risparmiare sull’energia, a causa del conflitto in Ucraina), sia mandare simbolicamente un messaggio alla Russia di Putin.

Middle placement Mobile

“Noi in queste ore viviamo una imprevedibile tragedia umana, per l’invasione di Putin dell’Ucraina e gli effetti sulle persone sono già entrate nelle case con il caro energia” ha detto Zingaretti, che continua: “Noi abbiamo preso la decisione di abbassare il riscaldamento di un grado e di spegnerlo in tutte le sedi regionali per due ore al giorno. Questo per dare una mano non solo simbolicamente”.