Ucraina, domani a Firenze manifestazione per la pace: atteso il collegamento di Zelensky

11 Marzo 2022 - 18.04

Domani si terrà a Firenze una manifestazione per la pace che unirà tutta l’Italia e l’Europa e che vedrà Firenze come epicentro delle mobilitazioni nazionali ed europee contro la guerra in Ucraina: si chiama ‘Cities stand with Ukraine’ ed è promosso dal sindaco Dario Nardella. È atteso il collegamento con il Presidente ucraino Zelensky.

La manifestazione sarà introdotta e moderata dalla conduttrice televisiva e scrittrice Camila Raznovich. In piazza Santa Croce non sarà allestito un palco poiché questa funzione sarà assolta dal sagrato della chiesa: sarà da lì che interverranno oltre al sindaco Dario Nardella, alcuni sindaci italiani tra cui il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri.

Sarà allestito invece un maxischermo sul quale saranno trasmessi l’esecuzione dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che dal cenacolo di Santa Croce suonerà ‘Ave Verum Corpus’ di W.A. Mozart, e alcuni contributi tra cui quelli della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e dei sindaci europei di KievVitalij Klycko, di Atene Kostas Bakogiánnis, di Varsavia Rafal Trzaskowski e di Marsiglia Benoît Payan.