No Vax in piazza senza autorizzazione a San Donà, il Pd: "Sfregio alle vittime del Covid"

21 Febbraio 2022 - 18.24

Una manifestazione No Vax e No Green Pass è stata organizzata sabato scorso a San Donà, in provincia di Venezia e, secondo quanto si legge su Facebook, ne sarà organizzata un’altra sabato prossimo.

I consiglieri Pd si sono scagliati contro la manifestazione No Vax: “Libertà non può essere sinonimo di egoismo e menefreghismo. Vedere 300 persone in piazza che rivendicano l’essere no vax e no Green pass, una scelta che danneggia tutti e non solo loro, fa male. È uno sfregio alla città, ma soprattutto un insulto alle vittime della pandemia”.

Al momento “stiamo faticosamente cercando di uscire dalla pandemia, un incubo lungo due anni pagato con decine di migliaia di morti, disagi psichici, vite distrutte, problemi economici e aumento della povertà assoluta. E la via per riappropriarsi della libertà e tornare alla normalità non è certo questa”, concludono i dem.

“Senza i vaccini avremmo una situazione ancor più drammatica: è incredibile il non voler ancora guardare i numeri rifugiandosi nel complottismo e continuando a comportarsi in maniera del tutto irresponsabile”.