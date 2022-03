Covid, da lunedì otto regioni torneranno in zona bianca: cosa cambia?

globalist

11 Marzo 2022 - 17.26

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che riporta, dalla prossima settimana, alcune regioni italiane in zona bianca. La decisione è stata presa alla luce di quanto emerso dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità arrivato puntualmente come ogni venerdì.

Nonostante infatti i casi di Covid siano tornati a crescere, i colori delle Regioni dipendono quasi interamente dalla situazione negli ospedali che – anche questa settimana – è in netto miglioramento. Vediamo, però, quali Regioni cambiano colore dalla prossima settimana.

Le Regioni che torneranno in zona bianca da lunedì 14 marzo sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta. Le regioni che sono già bianche al momento sono Basilicata, Campania, Lombardia, Piemonte, Bolzano, Trento, Umbria e Veneto. Rimangono gialle invece: Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

Non ci sono però materialmente differenze tra zona gialla e bianca: il colore delle regioni in realtà è utile solo per capire la situazione degli ospedali. Le regole anti-Covid si basano ormai esclusivamente sul Green Pass.