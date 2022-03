Come ospitare i bambini ucraini: Conadi fornisce le indicazioni utili per un affido temporaneo

globalist

9 Marzo 2022 - 14.11

Conadi sta organizzando l’accoglienza dei minori ucraini in Italia attraverso l’affido temporaneo. Dai primi momenti della guerra tante associazioni umanitarie si sono mobilitate per aiutare la popolazione ucraina. In Italia i cittadini si sono adoperati con donazioni e aiuti vari, ed in molti casi anche offrendo ospitalità ai profughi in fuga dalla guerra.

Il Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza- Conadi- sta organizzando l’accoglienza dei minori provenienti dall’Ucraina, in seguito alle molteplici richieste giunte. Conadi specifica che non si tratta di un affidamento definitivo né di un’adozione, ma di un sistema di ospitalità temporanea per far fronte all’emergenza.

Il Consiglio ha pubblicato quindi le linee guida per chi vuole e può ospitare un minore nella sua abitazione. Nel comunicato si legge: “Chi volesse dare la propria disponibilità all’accoglienza temporanea può inviare una mail ([email protected]) indicando: nome, cognome, residenza, numero di telefono; numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare); età del bambino ospitabile; presenza di altri minori o anziani o animali in casa e il periodo di disponibilità all’accoglienza”. Conadi specifica che i minori verranno affidati d’intesa con l’ambasciata ucraina, le prefetture, i tribunali e le procure dei minori.

Citando alcuni casi particolari, il Piemonte si è attivato per l’accoglienza ai profughi. Chi lo desidera può manifestare la propria disponibilità all’accoglienza in casa compilando il modulo on line sul sito della Regione Piemonte. È inoltre attiva la mail [email protected] per richieste di informazioni sull’accoglienza di chi sta fuggendo dalla guerra in Ucraina.



Il progetto dell’Associazione Cittadini del Mondo OdV Cagliari e della Federazione AVIB sta raccogliendo le adesioni per una eventuale accoglienza delle famiglie e bambini in fuga dall’Ucraina. Si può scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure a [email protected], che opera a livello nazionale, in modo da creare una mailing list delle famiglie disponibili.