Brindisi, tenta di uccidere la moglie e poi si toglie la vita

8 Marzo 2022 - 13.23

La Giornata internazionale della donna purtroppo non ferma la lunga e interminabile scia di delitti e violenze nei confronti delle donne.

Questa mattina all’alba, un 72enne di Brindisi ha tentato di uccidere la moglie accoltellandola alla gola e poi si è suicidato, impiccandosi alla veranda della villetta di famiglia. È accaduto a Brindisi, al rione La Rosa, una zona periferica e residenziale. La donna, coetanea, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Perrino dove viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto.

I fatti si sono verificati alle 6.30 circa di oggi. La donna – che è in pericolo di vita – è stata ferita dal marito mentre si trovava a letto, con un coltello prelevato dalla cucina che è poi stato sottoposto a sequestro dai carabinieri. È riuscita a fuggire da una porta sul retro dell’abitazione, mentre alcuni famigliari che erano in casa hanno chiamato i soccorsi. L’uomo si è recato subito dopo nella veranda e si è tolto la vita, impiccandosi con una corda. La 72enne è in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di otorinolaringoiatria. I carabinieri di Brindisi stanno conducendo accertamenti. Sembra che i rapporti fra i due fossero tesi da diverso tempo.