Covid, il bollettino di lunedì 7 marzo: tornano a salire i ricoveri e le terapie intensive, ancora tanti i morti

7 Marzo 2022 - 19.28

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 22.083 nuovi casi di contagio da coronavirus. I contagi in Italia dall’inizio della pandemia salgono quindi a 13.048.774. Le vittime di oggi sono 130, portando il totale dei morti in Italia per Covid-19 a 156.017.

I ricoverati sono 8.989 e per la prima volta, dopo giorni di flessione, tornano ad aumentare: +161. Sono 188.274 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 296.246. Il tasso di positività è all’11,7%, in aumento rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.