Ucraina, sono 9.058 i rifugiati accolti in Italia dall'inizio dell'invasione russa

4 Marzo 2022 - 18.07

Solidarietà e accoglienza per chi fugge dalla guerra: sono 9.058 i cittadini ucraini entrati in Italia dall’inizio del conflitto fino ad oggi: 4.484 donne, 1.041 uomini e 3.533 minori. Principali destinazioni sono Roma, Milano, Bologna e Napoli. E’ quanto afferma in un tweet il Viminale. In 24 ore gli ingressi sono stati circa 2.450.

Il ministro Orlando dice sì alla mobilità dei lavoratori ucraini

“Il ministro Orlando ha recepito immediatamente l’appello per permettere la mobilità dei lavoratori ucraini in attesa di regolarizzazione e ha assicurato che lunedì sarà emanata una circolare dell’ispettorato del lavoro con cui si dispone la priorità assoluta per l’esame immediato delle istanze presentate da cittadini ucraini. Confido che analoga urgenza verrà trasmessa alle prefetture, nonostante i carichi supplementari connessi all’emergenza Ucraina”.

Lo rende noto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, che ieri aveva fatto proprio l’appello di Assindatcolf sulla condizione degli ucraini in attesa di regolarizzazione che avrebbero necessità di ricongiungersi ai familiari ai confini con l’Ucraina, ma poi anche di rientrare in Italia.

“Il ministro del Lavoro – aggiunge Serracchiani – ha reso noto che al 31 agosto 2021 l’ispettorato aveva espletato oltre il 90% delle pratiche e ad oggi la percentuale è quasi vicina al 100%, con alcune grandi città al 100%”.