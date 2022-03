Covid, continua il calo dei ricoveri ma i morti sono sempre più di 200

globalist

4 Marzo 2022 - 18.26

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 38.095 casi di Covid-19, a fronte di 388.836 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 9,8%. I morti sono ancora molto alti, arrivano a quota 210. Prosegue però il calo delle terapie intensive (-29) e dei posti letto occupati negli altri reparti Covid (-302). I guariti odierni sono 55.818.

Sono 625 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.297, cioè 302 in meno rispetto a 24 ore fa. Gli attualmente positivi sono 1.023.787, in calo di 17.675 unità.