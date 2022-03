Virus e Guerra, all'hub della stazione Termini di Roma vaccini anti-Covid per i profughi ucraini

globalist

2 Marzo 2022 - 16.40

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha dichiarato che: “L’hub della Stazione Termini di Roma è ora anche destinato alla vaccinazione dei cittadini provenienti dall’Ucraina con il rilascio del codice per straniero temporaneamente presente affinché possano accedere a tutti i servizi sanitari”.

“La Regione ha immediatamente attivato la macchina sanitaria per accogliere e mettere in sicurezza i primi profughi provenienti nel Lazio dall’Ucraina in questi giorni. Ricoveri per i più piccoli e assistenza medica per tutti”, ha confermato Sara Battisti, presidente della Commissione regionale Affari Costituzionali.

“Solo il 34,5% degli ucraini è vaccinato con doppia dose, – ha spiegato l’assessore D’Amato, – così abbiamo messo a disposizione con accesso libero tutte le procedure, dai test antigenici ai vaccini su base volontaria al rilascio della certificazione verde e in più assegneremo a tutti il tesserino sanitario Stp-straniero temporaneamente presente, che consente di fruire dei servizi sanitari”.

“Nell’hub di Termini abbiamo previsto un team minimo con un medico della Asl che ha le credenziali per refertare i vaccini e l’esito dei tamponi antigenici, due amministrativi per il rilascio della tessera Stp che consente ai profughi di accedere a tutte le prestazioni della sanità pubblica italiana e due mediatrici linguistiche e culturali ucraine”, ha detto a Il Sole 24 Ore Giancarlo Santone, responsabile del Samifo, il Servizio “Salute migranti forzati” che fa capo all’Asl Roma 1 e che ha come partner ufficiale il Centro Astalli e collabora fianco a fianco con associazioni ed enti, dalla Croce Rossa alla Prefettura fino all’Alto commissariato per i rifugiati che patrocina l’iniziativa. “Oltre alle esigenze strettamente sanitarie – aggiunge – andrà senz’altro valutato un eventuale supporto psicologico, tarato anche sui bambini”.