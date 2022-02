Covid, ricoveri e terapie intensive in calo. Ma ancora oltre 200 morti

globalist

28 Febbraio 2022 - 18.22

Sono 17.981 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.879 tamponi molecolari e 147.634 test rapidi antigenici.

I morti sono 207. I ricoverati sono attualmente 11.565 (36 in meno di ieri), di cui 714 nei reparti di terapia intensiva (19 in meno di ieri) e 10.851 negli altri reparti (17 in meno di ieri).

La regione prima per numero di casi è il Lazio, con 2.324 nuovi casi, seguita dalla Calabria (1.613), Sicilia (1.606), Puglia (1.537), Emilia-Romagna (1.521).