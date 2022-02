Covid, si svuotano terapie intensive e corsie ma altri 249 morti

globalist

24 Febbraio 2022 - 18.25

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 46.169 nuovi casi di coronavirus a fronte di 484.530 tamponi effettuati (mentre il giorno prima i contagi erano stati 49.040 su 479.447 test).

Il tasso di positività scende al 9,5% (rispetto al 10,2% di mercoledì). Il ministero della Salute comunica altri 249 decessi, per un totale da inizio pandemia che arriva a 154.013. Guarite 69.439 persone. In calo terapie intensive (-47) e ricoveri negli altri reparti (-402).

Sono 839 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 47 in meno rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 56. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.125, ovvero 402 in meno rispetto sempre a mercoledì. I dimessi e i guariti sono 11.298.010, con un incremento di 69.439 rispetto a ieri.