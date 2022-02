Tragedia sfiorata in Grecia: in fiamme un traghetto diretto a Brindisi

globalist

18 Febbraio 2022 - 09.47

Un incendio è scoppiato a bordo del traghetto ‘Euroferry Olympia’ della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportano i media greci, le fiamme si sono sviluppate a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. Il capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino.

Tutti i 237 passeggeri e i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di salvataggio, ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katsafados, precisando che stanno tutti bene. In soccorso al traghetto in fiamme sono arrivate cinque imbarcazioni della Guardia Costiera greca e anche altre navi private che si trovavano nella zona si sono unite alle operazioni di salvataggio.

Un pattugliatore, il ‘Monte Sperone’, della Guardia di finanza, è intervenuto per il salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio del traghetto. Il mezzo della Guardia di finanza italiana si trovava in zona per un altro intervento di soccorso a un mezzo in avaria, quando è stato ingaggiato dalle autorità greche per prestare soccorso al traghetto. Il pattugliatore ha effettuato le operazioni di trasbordo, prendendo in salvo 243 persone.

La centrale operativa della Guardia Costiera italiana è in contatto con quella greca e la società Grimaldi Lines ha attivato l’unità di crisi. Le operazioni sono coordinate dalle autorità greche.

“Tutti i passeggeri stanno bene e si trovano a bordo delle scialuppe di salvataggio – ha detto il vice ministro Katsafados in un’intervista televisiva – Il capitano ha ordinato l’evacuazione della nave per il grande incendio e ha detto che le condizioni climatiche sono buone”. “L’isola di Rodi si sta preparando a ricevere i passeggeri”, ha detto la governatrice dell’isola, Rodi Kratsa.

E’ di nuova costruzione, da quanto si apprende, il traghetto della Grimaldi Lines a bordo del quale è scoppiato l’incendio. La nave Euroferry Olimpia sarebbe dovuta arrivare a Brindisi alle 8.30. Il traghetto effettua servizio quotidiano di linea tra i porti di Igoumenitsa e Brindisi. Non è ancora nota la lista dei passeggeri a bordo, in particolare non si hanno notizie sulla loro nazionalità.