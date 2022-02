Bologna, il 'trucco' dei No Vax sui cartelloni pubblicitari per diffondere Fake News

globalist

18 Febbraio 2022 - 18.47

I No Vax hanno trovato un trucco per mandare messaggi contro i vaccini a Bologna (ma a quanto pare anche in altre città, come Milano e Genova): Quelli fatti affiggere, infatti, raffiguravano solo una scritta ‘innocua’ e alcuni disegni come cerchi o linee rosse. Una volta issati in alto, di notte, c’è stato chi è andato a completarli come nel più classico gioco enigmistico ‘unisci i puntini’. E così il mattino dopo in bella vista i cartelloni, inespressivi il giorno prima, a Bologna recitavano frasi come: “Governo mente sul Covid”.

Nella versione ‘innocente’ sui manifesti (prenotati per 14 giorni), si poteva leggere, scritto in grande: “Spray cartellos; M&A”; e di fianco: “Nuovo gioco interattivo, trasforma il virtuale in reale”. Con due grandi cerchi rossi vuoti da riempire con il ‘logo’ no wax della ‘W’ iscritta al centro. La Digos ha avviato accertamenti su questi manifesti (ad esempio anche per capire se siano stati commessi danneggiamenti; ma non solo su questo) che, quanto si è appreso, dovrebbero sparire a breve, coperti o rimossi.