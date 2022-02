Sospeso Don Emanuele Personeni, prete no vax: progettava un tour contro il Green pass

globalist

11 Febbraio 2022

Provvedimento durissimo per Don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale di Mapello noto per le sue posizioni no vax, che è stato sospeso dall’incarico dal vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Il provvedimento arriva alla vigilia di un tour che avrebbe portato il sacerdote a diffondere le sue idee contrarie al vaccino Covid anche in altre parrocchie sul territorio nazionale. Attraverso i suoi social aveva pubblicizzato l’iniziativa.

“No all’obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass” in nome della libertà e del rispetto della persona, aveva dichiarato in un video. Pronto a intraprendere un cammino per incontrare i fedeli di tutta Italia, voleva consegnare loro due lettere: una indirizzata alla parrocchia di turno, l’altra addirittura al papa. Una vera e propria propaganda no vax, non autorizzata in alcun modo dai vertici ecclesiastici. Una presa di posizione lontana dal suo ruolo di ministro di dio che gli è valsa l’esonero da ogni incarico pastorale. La Chiesa ha voluto così prendere le distanze dalle tesi negazioniste e contrarie ai vaccini e dall’iniziativa promossa dal prete.

In passato il religioso sarebbe stato autore anche di altre iniziative no vax: con alcuni altri preti avrebbe diffuso un opuscolo dal titolo “Covid 19, i conti non tornano”, animato social schierandosi contro i provvedimenti del Governo e lanciato raccolte fondi per rimborsare i tamponi ai No vax.