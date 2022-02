Covid, superati i 150 mila morti ma il virus arretra e i ricoveri continuano a diminuire

globalist

10 Febbraio 2022 - 17.52

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 75. 861 nuovi casi di Covid a fronte di 683. 715 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 81. 367 con 732. 284 test). Il tasso di positività si attesta all’11,1%, stabile rispetto al giorno precedente. I morti odierni sono stati 325, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 150. 221. Guarite 137. 221 persone.

Superati i 150mila morti

A poco più di due anni dall’inizio della pandemia, l”Italia ha superato i 150mila morti per Covid. Sono, invece, 11.923.631 gli italiani che hanno contratto il virus, mentre gli attualmente positivi sono 1.813.274, in calo di 61.351 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono, invece, 9.960.136.

La situazione negli ospedali

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.322, 28 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 83. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.354, ovvero 578 in meno rispetto a ieri.