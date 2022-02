Covid, calano ancora ricoveri e terapie intensive ma i decessi sono 384

globalist

9 Febbraio 2022 - 19.08

I casi odierni in Italia di coronavirus sono 81.367 a fronte di 732.284 tamponi. In calo rispetto ai 101.864 contagi e 999.095 test fatti il giorno prima. Il tasso di positività sale all’11,1% (+0,9% su martedì). Nelle ultime 24 ci sono stati 384 decessi, 31 in meno rispetto al giorno prima. Continua a calare la pressione sugli ospedali: -405 ricoveri nei reparti Covid e -26 posti occupati in terapia intensiva. I guariti sono stati 134.460.

Il tasso di positività sale all’11,1% – Sono 731.284 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 999.095. Il tasso di positività è al 11,1%, in aumento rispetto a ieri quando era al 10,2%. Sono invece 1.350 i pazienti in terapia intensiva, 26 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 90. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.932 (18.337), ovvero 405 in meno rispetto a ieri.

Altri 384 morti, quasi 12 milioni gli italiani infettati – Dall’inizio della pandemia sono 11.847.436 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.874.625, in calo di 53.175 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.896. I dimessi e i guariti sono invece 9.822.915 con un incremento di 134.460 rispetto a ieri.