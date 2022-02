Bassetti sullo stop delle mascherine all'aperto: "Ottimo segnale, non servono più"

globalist

8 Febbraio 2022 - 14.00

Preroll

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha commentato la fine dell’obbligo della mascherina all’aperto che dovrebbe scattate dal prossimo venerdì come annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Lo stop alle mascherine all’aperto è un ottimo segnale. La situazione è migliorata e possiamo dirlo: le mascherine all’aperto sono servite poco e in generale servono a poco. E’ una misura altamente cosmetica, infatti il provvedimento è stato preso quando è arrivata Omicron ed è stato di facciata e non di rilevanza. E’ un primo passo sulla strada per levare la mascherina al chiuso”.

Middle placement Mobile

Anche la possibilità che non venga prorogato lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo “è una altra misura di buon senso”, rimarca Bassetti. “Piano piano si sta usando il buon senso. Ma serve un’accelerazione anche su altri limiti, come quello alla capienza degli stadi, e fermare questa corsa ai tamponi”.