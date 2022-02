Covid, ancora troppi morti ma la discesa continua: calano positivi e ricoveri

globalist

5 Febbraio 2022 - 18.34

Sono 93.157 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 846.480 tamponi. Secondo il bollettino del ministero della Salute i decessi sono 375, mentre continua la discesa dei ricoveri: 385 in meno nei reparti ordinari e 29 in meno nelle terapie intensive. Il tasso di positività scende all’11%, dello 0,2% rispetto a venerdì, e i guariti sono 182.618.

Diminuisce il numero degli attualmente positivi, che sono in tutto 2.218.344, cioè 109.886 in meno rispetto a venerdì, mentre fino ad oggi si contano 148.167 decessi a causa del virus. La Regione con il maggior numero di nuovi casi è sempre la Lombardia (11.136 contagi), seguita dal Veneto (10.012) e dal Lazio (9.161).