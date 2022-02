Covid, Crisanti: "La buriana della variante Omicron sta passando"

globalist

2 Febbraio 2022 - 12.15

Preroll

La quarta ondata Covid, trascinata dalla variante Omicron sta davvero volgendo al termine? Secondo il professor Andrea Crisanti, microbiologo, “sta passando la buriana della variante Omicron, la cui caratteristica è che i vaccinati si infettano e trasmettono con i numeri pazzeschi che abbiamo visto” per cui “la mia impressione, guardando anche ai dati dell’Inghilterra, è che stiamo raggiungendo una situazione di equilibrio ma a livelli piuttosto elevati”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Crisanti lo ha dichiarato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale spiega che “se c’è un momento per liberalizzare è fra due-tre settimane, nel momento di massima protezione della popolazione. O lo fai adesso o non lo fai. Non significa che il virus se n’è andato, sia chiaro. Significa solo che la maggior parte della popolazione è protetta o perché ha fatto la terza dose da poco o perché si è infettata da poco. Punto”.

Middle placement Mobile

Poi polemizza sulla questione dell’obbligo e dice: “L’obbligo bisognava metterlo subito, dandosi l’obiettivo del 90%. E una volta raggiunto chiedersi: vale la pena di arrivare al 95% al costo di radicalizzare lo scontro nella società? Un problema politico, non epidemiologico” mentre “io sarei rimasto al criterio epidemiologico” in quanto “l’azione politica deve avere un obiettivo di sanità pubblica. È inutile che mi accanisco contro l’altro 10% se i dati dicono che il 90% basta. Bisogna valutare la risposta della società, c’è sempre il singolo che non si vuole vaccinare per le più diverse ragioni”, conclude il professore.