Cena no-vax bloccata dai carabinieri: i multati strepitano contro la 'dittatura'

1 Febbraio 2022 - 11.20

Queste scene, purtroppo viste e riviste in tempi di Covid, sono uno schiaffo alle terapie intensive sature e alle vittime de virus: una cena di ‘No Vax’ è stata bloccata dai carabinieri di Alessandria in un ristorante della provincia la cui titolare negli ultimi due mesi era già stata sanzionata tre volte per violazioni alla normativa anti Covid. Giunti sul posto i militari hanno accertato che nel locale erano presenti 53 persone, la maggior parte delle quali prive di green pass e di mascherine.

Alla vista dei carabinieri la titolare ha iniziato a protestare così come molti dei clienti che durante le operazioni di identificazione hanno cominciato a rumoreggiare al grido di ‘libertà, libertà’, accusato i militari di violare la Costituzione e lamentato il ritorno alla ‘dittatura’. Al termine sono state accertate oltre una sessantina di violazioni ed elevate sanzioni per oltre 26 mila euro mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni.