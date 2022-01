Covid, superati i 145 mila morti ma calano ancora ricoveri e terapie intensive

globalist

27 Gennaio 2022

Covid, tanti i morti. Ma dei segnali positivi cominciano a vedersi.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 155.697 nuovi casi di Covid a fronte di 1.039.756 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 167.206 con 1.097.287 test). Il tasso di positività si attesta quindi al 15%, in calo rispetto al 15,2% del giorno precedente. I morti giornalieri sono 389, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 145.159. Guarite 165.779 persone.

I numeri della pandemia

Continuano a calare intensive e ricoveri ordinari. Sono 1.645 le terapie intensive, 20 in meno di mercoledì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 125. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.853, cioè 148 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 2.706.453, in calo di 10.128 nelle ultime 24 ore.