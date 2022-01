Quirinale, l'ira di don Patriciello: "I voti ad Al Bano o Siffredi offendono gli italiani, smettete di fare i pagliacci"

globalist

26 Gennaio 2022

Quirinale, il momento della serietà contro le buffonate e i voti dati per sfregio o nel nome di un malinteso senso della goliardia.

“Speriamo che la smettano di fare i pagliacci. Un po’ di dignità non farebbe male a nessuno. Votate scheda bianca o nulla, ma non Al Bano, Siffredi o altro. Questo offende gli italiani che soffrono e quelli che stanno in ospedale”.

Così si è espresso il parroco del parco Verde di Caivano don Maurizio Patriciello, intervenendo in occasione della firma del contratto istituzionale di sviluppo per la Terra dei Fuochi alla presenza della ministra per il Sud Mara Carfagna.