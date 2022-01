Giovane negazionista morto per il Covid: ora anche il padre no-vax è gravissimo intubato in terapia intensiva

globalist

23 Gennaio 2022

Purtroppo ora è tardi: il Covid si è abbattuto su una famiglia no-vax, ha ucciso il figlio e ora il padre è gravissimo.

Prima la storia del giovane di 28 anni di Terracina che fino all’ultimo ha negato di avere il covid ma quando le sue condizioni sono diventate più gravi e non riusciva a respirare è andato in ospedale. Ma purtroppo in quel momento la situazione era precipitata.

Adesso la Asl di Latina ha comunicato che anche il padre del giovane di Terracina deceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L’uomo di 55 anni, come il figlio, non è vaccinato”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.