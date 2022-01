Bonaccini: "Le nostre scelte per evitare che la pandemia da sanitaria diventi burocratica"

globalist

23 Gennaio 2022

Bene la lotta al Covid e le restrizioni soprattutto per i no-vax. Ma bisogna evitare il pantano burocratico.

“Vaccinarsi è importante. Oltre 3 milioni e 700mila sono già con il booster. I non vaccinati sono meno di 300mila e nei reparti di terapia intensiva 2 su 3 sono non vaccinati, c’è poco da fare e la scienza non è democratica”.

Questi i numeri che il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha riepilogato intervenendo a Domenica in, chiarendo le misure di sperimentazione di auto test adottate dalla Regione per evitare che, come ha detto, “la pandemia da sanitaria diventi burocratica”.

“Chi ha tre dosi fa il test rapido e se positivo si mette in isolamento, carica foto del test e aggiorna fascicolo sanitario sulla piattaforma, si mette in quarantena e arriva la comunicazione. Si snellisce il sistema e sgraviamo i sanitari, non si aspettano tempi infiniti per chi deve lavorare e studiare. I primi giorni ci dicono che il sistema funziona e si libera il sistema per i sintomatici”.