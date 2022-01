Far west a Taranto, un ladro in fuga spara alla polizia: feriti due agenti e passanti terrorizzati

globalist

22 Gennaio 2022

Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti a colpi di pistola da un uomo che stavano inseguendo e che fuggiva a bordo di un’auto. Uno dei poliziotti è stato ferito lievemente alla mano, l’altro è stato colpito al costato ma non è in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Magna Grecia, all’altezza di un bar, in una zona centrale di Taranto.

Il momento in cui l’uomo spara

La sparatoria è avvenuta davanti a numerosi passanti. Colpi di pistola hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell’auto di servizio degli agenti rimasti feriti. Entrambi (uno di essi in codice rosso) sono stati trasportati da ambulanze del 118 all’ospedale Santissima Annunziata. La zona in cui è avvenuta la sparatoria è stata transennata e interdetta al traffico. Sull’asfalto sono stati recuperati diversi bossoli.

Un tentato furto in una concessionaria – A finire in manette è stato un uomo che in mattinata, dopo un diverbio con il dipendente di una concessionaria di auto e dopo aver provato un veicolo, si è allontanato portandosi via le chiavi del mezzo. Dalla concessionaria è partita la chiamata alla polizia e alle 11:30 l’equipaggio di una volante è arrivato intercettando il sospetto che si trovava a bordo della propria auto in viale Magna Grecia. Gli agenti non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi che l’uomo è sceso dal proprio mezzo scaricando l’arma che aveva con sè contro il mezzo di servizio e i due agenti, raggiunti uno da un colpo a una mano, e l’altro al torace. I colleghi degli agenti feriti hanno poi arrestato Pantaleo Varallo, 42 anni, ex guardia giurata già noto alle forze dell’ordine.